Messina, strada Panoramica: pronto il progetto per il prolungamento fino all’Istituto Marino

Cateno De Luca ha scelto la “piazzetta dell’amore” per presentare l’appalto che completerà gli interventi sulla Strada Panoramica. «Mi spiace per le coppiette – ha scherzato – ma qui dovremo riaccendere la pubblica illuminazione. Questastrada ha davvero bisogno di una profonda manutenzione».

Poi, in una fase di abbrivio della sua campagna elettorale, posticipa ad una prossima conferenza stampa la presentazione di un progetto ancora più interessante della manutenzione dell’asse della zona nord. La nuova Panoramica dello Stretto, di fatto, non è mai stata portata a termine, visto che la strada a quattro corsie termina alla rotatoria di Granatari e in quella strettissima discesa della via Frantinaro. Adesso la Città Metropolitana vuole dare una alternativa più comoda. Lo studio di fattibilità tecnico - economico è presso che pronto, questione di giorni. E presto potrà essere realizzato il progetto definitivo. Secondo l’idea dei tecnici di Palazzo dei Leoni la strada Panoramica proseguirebbe dritto in direzione del cimitero di Torre Faro. Il nuovo asse, per “domare” il declivio, passerebbe attorno al camposanto e poi punterebbe verso il lungomare, “sbucando” all’altezza dell’incrocio con la via senatore Francesco Arena, quindi la zona dell’Istituto Marino.

