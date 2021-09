Vaccini per migranti e senza tetto di Messina: dosi al Centro Buon Pastore e all'Help Center

È rivolta agli invisibili, alle persone che per varie ragioni non hanno la residenza e quindi non possono accedere, attraverso i normali canali, alle prestazioni sanitarie, "Il vaccino di tutti", l'iniziativa promossa dall'associazione 'Terra di Gesù onlus', con l'ufficio per l'emergenza Covid 19, Asp e Federfarma Messina per portare il vaccino anti Covid anche tra le persone delle fasce più emarginate della popolazione.

L'iniziativa è stata presentata da Francesco Certo, presidente dell'associazione Terra di Gesù onlus e da Giovanni Crimi, presidente di Federfarma insieme al commissario per l'emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze. Il dottore Certo ha spiegato che esiste una fetta di popolazione che non può accedere vaccino perché senza residenza per ragioni burocratiche ma che vorrebbe farlo, a questi e a chi vive ai margini è rivolta l'iniziativa. "Ci sono persone invisibili - dice - che vengono da noi per i farmaci e che si vogliono vaccinare ma non possono, vorrei che questo sia un momento si vax".

A sostegno dell'iniziativa anche il dottore Crimi. "Abbiamo un dato significativo - aggiunge il Commissario Firenze - che dà l'idea dell'importanza della vaccinazione: quasi la totalità dei soggetti in terapia intensiva sono non vaccinati, quindi se mai ci fosse bisogno di spiegarlo agli indecisi la vaccinazione è l'unica arma".

Da lunedì è possibile prenotarsi telefonicamente attraverso il 377 5298805 a cui si potrà telefonare nei giorni feriali dalle 9 alle 18”.

