Messina, vaccino per gli "invisibili". Presentata l'iniziativa

Il "vaccino di tutti" è il tema dell'iniziativa presentata oggi al Centro Buon Pastore per la promozione della campagna vaccinale anche per gli invisibili. Le persone che vivono nella marginalità, che non hanno residenza o Codice fiscale da lunedì prossimo avranno a disposizione un numero di telefono per prenotare il vaccino contro il Covid. Presenti all'iniziativa con il presidente di Terra del Gesù onlus Francesco Certo, il commissario per l'emergenza Covid 19 Alberto Firenze e il presidente provinciale di Federfarma, Giovanni Crimi.

