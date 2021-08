Ponte sullo Stretto, Giovannini: "Progetto di fattibilità entro la primavera, poi scelta condivisa"

«Esistono profonde ragione per la realizzazione di un collegamento stabile», ovvero di un ponte sullo Stretto di Messina, fra la Sicilia e la terraferma. A sottolinearlo, in audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera, il ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini. La realizzazione, tuttavia, dovrà essere definita «al termine di un processo decisionale che preveda inizialmente la redazione di un progetto di fattibilità di confrontare diverse soluzioni alternative».

La prima fase del progetto di stabilità di un ponte sullo Stretto di Messina, che confronti l’ipotesi a 1 e l’ipotesi a 3 campate, «potrebbe concludersi entro la primavera del 2022», così da poter avviare un dibattito pubblico e pervenire «a una scelta condivisa» ha continuato Giovannini.

Per realizzare il progetto di fattibilità tecnica ed economica è «disponibile un finanziamento da 50 milioni» stanziato con la legge di bilancio e sarebbe opportuno «prevedere l’istituzione di un gruppo di lavoro dedicato a supportare e coordinare l’intero processo».

"Abbiamo l’intenzione di procedere con una serie di azioni che possono aiutare cittadini e imprese migliorare benessere e competitività". Lo ha detto ancora il ministro Giovannini che si è soffermato sulle azioni per migliorare l'attraversamento dinamico sullo Stretto. "In particolare - ha spiegato - iniziative per migliorare l’attraversamento ferroviario e quello veloce dei passeggeri a valere sui fondi del Pnrr, sul fondo complementare e sui fondi ordinari; favorire la transizione ecologica della mobilità marittima e ridurre l’inquinamento; migliorare la collaborazione interistituzionale attraverso l'istituzione di un tavolo di natura tecnico-politica ma anche con la partecipazione della società civile per la gestione dell’intero processo di realizzazione delle proposte progettuali individuate.

Ho già contattato - ha continuato - i presidenti della Regione Calabria e della Sicilia. Potrebbero essere coinvolte le città metropolitane di Messina e Reggio Calabria, le Autorità di sistema portuale dello Stretto, Anas, Rfi, le aziende di Tpl operanti nell’area dello Stretto, comitati e associazioni di categoria".

