Ponte sullo Stretto, ennesimo passo indietro. Basta con gli equivoci

Il ministro dei trasporti Giovannini insiste in commissione trasporti congiunta di Camera e Senato sul ponte a tre campate. Occorrono un progetto di fattibilità tecnica, 50 milioni di euro e anni di nuovi studi e lavori. Infuriati i rappresentanti messinesi di Forza Italia e Lega. Intervento di Matilde Siracusano che ha chiesto al governo di uscire dagli equivoci e dire invece se si intenda realizzare l'opera o meno. Diretto il leghista Germanà: “Il Ponte sullo Stretto non si farà. Non con questo governo. Non lo vogliono cinquestelle e Pd”

© Riproduzione riservata