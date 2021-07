Centro Nemo Messina c'è da garantire la continuità assistenziale. Domani incontro-chiave

“Si terrà domani, giovedì 29 luglio, alle ore 12, a Palermo, l’incontro con la nostra organizzazione sindacale che l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha convocato per affrontare, auspichiamo in via definitiva, la grave problematica del Centro Nemo Sud di Messina. Come noto, lo scorso 30 giugno il Centro Nemo è stato chiuso e, al termine di una precedente riunione con la Uil svoltasi lo scorso 13 luglio, l’assessore si era impegnato a presentare una proposta definitiva per garantire la continuità assistenziale ai circa 5.000 pazienti affetti da gravi malattie neuromuscolari (sla, sma, distrofie, ecc.) e per salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del Centro Nemo. Pertanto, adesso tocca all’assessore Razza chiudere positivamente questa triste vicenda, assorta anche alle cronache nazionali, per tutelare i pazienti e per difendere i posti di lavoro. Noi siamo fiduciosi“ lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Giuseppe Calapai, segretario generale Uil Fpl.

