Non è più rinviabile una soluzione per i pazienti del Centro Nemo Sud ormai da quasi un mese rimasti senza adeguata assistenza. L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha convocato per domani il segretario generale della Uil di Messina, Ivan Tripodi. Sul tavolo l'assistenza ai pazienti e la tutela dei posti di lavoro

© Riproduzione riservata