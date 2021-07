Il centro commerciale di Zafferia sarà pronto nel 2025: in dote lavoro e uno svincolo

Tredici anni di attesa che sono serviti a migliorare il progetto. Ad occuparsi della realizzazione del villaggio commerciale di Zafferia sarà la Rossetti Engineering S.r.l., che adesso dovrà iniziare la lunga fase di avvicinamento all’apertura del cantiere.

«Le nostre stime sono di una proiezione di una dozzina di mesi prima dell’avvio delle opere vere e proprie – ha detto l’architetto Corrado Rossetti – La prossima estate dovremmo vedere le ruspe in azione e poi i lavori dovrebbero durare dai due ai tre anni». In buona sostanza, senza intoppi, il taglio del nastro dovrebbe avvenire ai primi del 2025, o giù di lì.

Via libera a costruire, nascerà a Zafferia il nuovo parco commerciale di Messina - FOTO Il progetto del centro commerciale di Zafferia

«Ci vorrà un anno per cominciare – ha spiegato il progettista – perchè deve essere realizzato il progetto esecutivo e poi perchè , per esempio ci vogliono sei mesi, solo per l’approvazione dei calcoli di solai per un’estensione di 80.000 metri quadri».

La struttura Il centro commerciale di Zafferia sorgerà a pochi metri dalla tangenziale, alla quale sarà collegata direttamente con uno svincolo che nascerà a metà strada fra quello di San Filippo e quello di Tremestieri. L’area si trova di fronte alla stazione di servizio di Tremestieri ed ha un’estensione complessiva d’intervento di 125.000 metri quadri comprese le strade e i raccordi con il resto della rete viaria. La superficie coperta a disposizione degli acquirenti è di 36.000 metri quadri, di questi 10.000 metri sono le parti comuni. Ai negozi dunque saranno destinati 26.000 metri quadri.

Sorgeranno 55 negozi di piccole dimensioni (fino a 250 metri quadri), 7 di medie dimensioni e uno molto grande, da 6000 metri quadri, che sarà l’ipermercato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata