Messina: ecco il nuovo centro commerciale di Zafferia

Presentato stamattina a palazzo Zanca, il progetto del grande centro commerciale di Zafferia che grazie all'attuale amministrazione ha potuto accellerare l'iter burocratico che si era impantanato per in periodo lunghissimo, circa 18 anni. Oggi a Messina c'erano molti attori del progetto, soprattutto le società che intendono realizzarlo la ITC, Iniziative Immobiliari e la CCR, gruppo Immobiliare. E' una delle più grandi opere da realizzare e si inserisce in un'ottica più ampia di sviluppo anche con la piastra logistica del nuovo porto

