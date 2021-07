"L’estate Addosso”: il Comune di Messina proroga a giovedì 8 la scadenza del bando

L’Amministrazione Comunale d’intesa con l’Azienda Speciale Messina Social City ha determinato di prorogare sino alle ore 12 di giovedì 8 luglio, la scadenza del termine per la presentazione delle istanze relative all’erogazione delle Borse di Inclusione Sociale previste nell’ambito del progetto pilota “L’estate Addosso”.

E’ in pubblicazione sul sito dell’Azienda Speciale all’indirizzo www.messinasocialcity.it e sul sito istituzionale del Comune www.comune.messina.it. l’avviso e la relativa modulistica per partecipare al progetto sperimentale che prevede la selezione di 650 beneficiari di borse di inclusione sociale per i giovani della comunità cittadina, che rientrano nella fascia di età 16-25 anni; e l’offerta per questi due mesi estivi di svolgere un percorso inclusivo nel mondo del lavoro nelle aziende private e pubbliche che aderiranno al bando, con un voucher di 600 euro mensili”. I partecipanti saranno impiegati per 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni settimanali, compresi domenica e festivi, nelle seguenti aree di attività: manutenzione del verde; trasporto di persone con veicolo leggero; informazione, promozione ambientale e del territorio; gestione dell’immagine, promozione e servizi turistici e del tempo libero; servizi di portineria, custodia e vigilanza; animazione sociale, socio-culturale e ricreativa; assistenza alle strutture educative; collaborazione ai servizi di cucina, sala e bar; attività amministrativa, compresa segreteria e archivio; attività inserimento dati e transizione digitale; tutela ambientale e del verde, pulizia della spiaggia, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente; servizi di distribuzione commerciale; settore benessere; e filiera agroalimentare. L’iniziativa prevede l’attivazione di uno Sportello Multifunzionale per la verifica della documentazione amministrativa attestante le autodichiarazioni, per effettuare incontro domanda/offerta, attività di orientamento e comprende una equipe multidisciplinare e un coordinatore che rappresenta il soggetto referente al quale convogliare le segnalazioni per l’attivazione, sospensione e modifica delle B.I.S.

I giovani interessati possono presentare la domanda sino alle ore 12 di giovedì 8 luglio registrandosi al link: lestateaddosso.comune.messina.it.

L’istanza di partecipazione è riservata a un solo componente del nucleo familiare e non deve avere rapporto di parentela con il soggetto ospitante.

Le procedure di selezione saranno espletate mediante piattaforma e riscontro documentale delle istanze. Dopo la verifica dei requisiti di accesso richiesti dal presente avviso, verrà formulata una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione delle domande pervenute attraverso tre indicatori sociali predeterminati: disagio socio-familiare; situazione economico-familiare; e situazione abitativa. I criteri di selezione per la graduatoria con i relativi indicatori di punteggio sono visionabili sui siti www.messinasocialcity.it e su quello istituzionale del Comune www.comune.messina.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il recapito 090 9488007 o inviare una mail all’indirizzo: lestateaddosso@messinasocialcity.it.

© Riproduzione riservata