"L'estate addosso", il Comune di Messina proroga la scadenza a lunedì 12

L’Amministrazione Comunale d’intesa con l’Azienda Speciale Messina Social City ha determinato di prorogare sino alle ore 12 di lunedì 12, la scadenza del termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti ospitanti che intendono aderire al progetto pilota “L’estate Addosso” rivolto ai giovani che rientrano nella fascia di età 16-25 anni, offrendo loro per questi due mesi estivi la possibilità di svolgere un percorso inclusivo nel mondo del lavoro con un voucher di 600 euro mensili.

Pertanto gli Enti ospitanti potranno presentare l’istanza sino alle ore 12 del 12 luglio 2021, registrandosi al link lestateaddosso.comune.messina.it.

Il soggetto dovrà essere in possesso di determinati requisiti: essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio; essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC); in possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell’art. 80 del D.lgs n.S0/2016 (Codice dei Contratti pubblici); in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del1999 e successive modifiche; e avere la sede operativa presso la quale si svolgerà l’attività prevista dalla B.I.S. nel territorio regionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il recapito 090 9488007 o inviare una mail all’indirizzo: lestateaddosso@messinasocialcity.it.

© Riproduzione riservata