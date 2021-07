Messina, finanziato il parcheggio di interscambio “Gazzi Socrate”

Con Ddg n. 1701 dello scorso 29 giugno dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti è stato finanziato (euro 593.000) il parcheggio di interscambio “Gazzi Socrate”, ulteriore strategica struttura che va ad aggiungersi alle altre opere similari per cui sono già stati erogati i fondi, ovvero Giostra S. Orsola, S. Licandro, viale Stagno D’Alcontres, vie Catania, Palmara, S. Cosimo, viale Europa Est e viale Europa Centro.

Continua quindi a delinearsi la nuova fisionomia della mobilità cittadina, che attraverso l’attivazione di tali servizi, supporta il trasporto pubblico, consentendo un cambio di rotta nelle abitudini dei messinesi.

“È necessario invertire la tendenza – ha infatti commentato a margine l’assessore Salvatore Mondello – decongestionare il notorio traffico cittadino privilegiando il TPL. La possibilità di fruire di parcheggi di interscambio presenti in tutte le zone di Messina può e deve fare la differenza, così come avviene in tutte le città evolute, di cui apprezziamo la vivibilità quando ci troviamo fuori casa. L’operazione che questa Amministrazione sta portando rapidamente a termine è proprio questa; dotare la città di infrastrutture per fornire servizi e rendere più agevole la mobilità generale, anche attraverso i nuovi modelli offerti dalle recenti tecnologie. Un mix di interventi, coniugati con gli strumenti di pianificazione attualmente in lavorazione e mirati al decisivo salto di qualità che la nostra comunità merita; confidiamo quindi nella collaborazione dei cittadini e andiamo avanti risoluti e con l’impegno di sempre".

© Riproduzione riservata