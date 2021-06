Messina, due giocatori dell’Acr accusati di violenza sessuale

Due giocatori che militano in serie D nella squadra dell’Acr Messina, i diciottenni Clemente Crisci e Carmine Cretella, sono indagati dalla Procura di Messina per violenza sessuale aggravata su una ragazzina che all’epoca dei fatti - eravamo in pieno lockdown, nel novembre del 2020 -, aveva appena 14 anni.

I due calciatori professionisti sono stati infatti raggiunti da un atto di conclusione delle indagini preliminari con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima firmato dal sostituto procuratore Roberta La Speme, che ha coordinato una lunga indagine dei carabinieri dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Tremestieri dal padre della ragazza.

L’inchiesta è avvolta dal massimo riserbo e fino ad oggi non era trapelato nulla di questa vicenda.

Una terza persona con Crisci e Cretella?

A quanto pare oltre ai due alla violenza sessuale avrebbe partecipato una terza persona che non è stata ancora identificata, ma su cui sono in corso accertamenti. Nel corso di questi mesi i carabinieri hanno sentito più volte la vittima degli abusi e anche i suoi familiari, per ricostruire tutto. E adesso l’inchiesta è ad una svolta con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che preclude ad una eventuale richiesta di rinvio a giudizio dopo la fase dedicata dal pm ad ascoltare le argomentazioni difensive. I due giocatori potranno infatti chiedere di essere ascoltati dai magistrati con l’assistenza dei loro difensori oppure presentare memorie o altri atti, sempre nell’ottica difensiva per cercare di confutare le accuse.

