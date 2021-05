Messina, agguato nella notte a Fondo Fucile. Gravemente ferito un 32enne

Grave fatto di sangue questa notte a Messina nella zona di fondo Fucile. Un uomo di 32 anni, intorno alle 02:00, è stato gravemente ferito da diversi colpi di arma da fuoco davanti alla porta della sua abitazione.

L’uomo che ha precedenti per droga, si trova adesso ricoverato al policlinico di Messina dove è in corso una operazione chirurgica dopo la quale si sapranno in maniera più certa le sue condizioni. A destare maggiore preoccupazione, la ferita al torace più che quelle al fianco e al piede. Indagini a tutto campo sono in corso in queste ore da parte della polizia di Stato e in particolar modo della squadra mobile.

