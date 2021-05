Mamma e figlia impiccate a Santo Stefano di Camastra. "Porto Alessandra via con me"

Una scena tremenda. Una donna e la figlia impiccate. Forse un omicidio-suicidio. La scoperta ieri pomeriggio intorno alle 19.30, quando ai carabinieri del Comando Compagnia di Santo Stefano di Camastra è arrivata la segnalazione di due cadaveri in una casa di campagna nei pressi del Santuario del Letto Santo. Si tratta di una donna Mariolina Nigrelli e della figlia Alessandra, trovate impiccate. A fare il macabro ritrovamento Maurizio Mollica, il marito e padre della ragazza, che aveva 14 anni e frequentava la terza media del centro stefanese. Indagini a tutto campo per capire cosa è realmente accaduto. Nessuna pista è esclusa.

A quanto pare madre e figlia si erano allontanate da casa nel primo pomeriggio ma non era la prima volta che accadeva. Sembrava un normalissimo sabato di primavera ma questa volta le due donne non hanno fatto rientro all'orario previsto. Questo ha insospettito il capo famiglia, un operaio molto conosciuto in paese, che impaurito considerato che la moglie non rispondeva al telefonino, si è diretto con la propria macchina nella loro casa di campagna in contrada Letto Santo, a circa otto chilometri dal centro abitato, località nota anche dal punto di vista turistico per la presenza dell’omonimo Santuario che domina dall’alto tutta la vallata dell’Halaesa. Qui l'atroce scoperta.

Oltre ai militari sul posto anche due ambulanze del 118, il medico legale e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Patti che, quasi certamente, oggi disporrà l’autopsia dalla quale dovrebbero emergere elementi utili per le indagini. «Confermo il ritrovamento dei due corpi, della madre e della figlia, ma al momento è prematuro fare qualsiasi ipotesi, bisogna attendere le valutazioni del medico legale e le indagini dei carabinieri. Sul posto si è recato il pm Andrea Apollonio». Così il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, sulla tragedia di Santo Stefano di Camastra. Il magistrato è lo stesso che è titolare dell’inchiesta sulla morte della dj Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello.

Ed è proprio l'ipotesi dell'omicidio-suicidio a prendere corpo, anche se gli inquirenti non escludono nulla. Sul tavolo della cucina, infatti, sarebbe stata ritrovata una lettera in cui la donna scrive: "Porto via con me Alessandra". E poi il racconto delle sue difficoltà.

Le paure di Mariolina

La donna aveva scritto gli ultimi post su Facebook ieri intorno all'ora di pranzo. Post che testimoniato le sue paure e il grande travaglio interiore. Prima aveva rilanciato la foto di una città di sera con la scritta: “Certe cose si capiscono solo dopo. Molto dopo. Troppo dopo”.

Poi, aveva postato l’immagine di un albero sospeso fra le nuvole, con la frase di “Dark angel”, l’angelo nero: “Facile giocare con le parole. Difficile giocare con la vita. Schifoso è giocare con le persone”. E la donna aveva postato anche il video di una ragazzina che aveva vinto la sua battaglia contro il bullismo, pubblicando altre frasi che raccontano il suo stato d’animo. “Chi ti ha tradito, verrà tradito – dice un post – a chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha offeso verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio perché sono così le regole del gioco”. Un’altra foto sul suo profilo dice invece: “Scegliere con chi parlare è importante, capire con chi tacere di più”. "Vi rispetterò nello stesso modo in cui rispettate mia figlia"

Nei giorni scorsi, invece, un post nel quale denotava qualche preoccupazione per la figlia.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata