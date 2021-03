Coronavirus, sabato il commissario Figliuolo sarà a Messina

Francesco Paolo Figliuolo sabato sarà a Messina. Il commissario nazionale per l’emergenza Covid farà tappa nella città dello Stretto dopo il tour che effettuerà domani in Calabria. Con ogni probabilità farà un sopralluogo nell’hub della Fiera, il quartier generale della vaccinazione in città. Chissà se chiederà se sono stati risolti i problemi delle lunghe e scomode attese che si sono registrate per diversi giorni (specie in quelli più piovosi sono stati i più duri) nel centro vaccinale più importante della provincia? Fra gli altri, incontrerà anche il sindaco di Messina per fare il punto sull’emergenza, sulla capacità vaccinale del territorio e magari sul tema del transito di migliaia di persone e mezzi al giorno da quella che resta la porta dell’Isola e che quindi merita massima attenzione anche in chiave Covid.

