Sabato mattina, intorno alle 10.30, il commissario nazionale per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, sarà a Messina per rendersi conto della situazione della realtà peloritana. Dopo la visita al Prefetto, in anticipo sull'orario previsto, visiterà l'hub in Fiera e poi l'ex ospedale militare.

© Riproduzione riservata