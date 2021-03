Un anno di Coronavirus a Messina, il ricordo del “paziente uno”: Messo alla gogna, un incubo

Un anno dopo, il Covid ha lasciato solo lievissime sensazioni che ogni tanto il fisico avverte. Le cicatrici più profonde e difficili da rimarginare sono però nell’animo di chi, suo malgrado tra i pionieri del contagio, è stato preda oltreché della malattia, dell’assoluta confusione di un sistema sanitario impreparato e inadeguato alla pandemia ma anche, purtroppo, di un clima sociale di estrema diffidenza. Nino Scorza, 52 anni santagatese, oggi vigile del fuoco effettivo a Milano, il 6 marzo 2020 fu il primo positivo accertato in provincia di Messina. Un triste primato che ha segnato profondamente la sua vita e quella della sua famiglia, finita nel tritacarne in un momento in cui la comunità locale non aveva ancora fatto veramente i conti con la drammatica realtà. «Inventarono davvero di tutto, furono prese vecchie foto dai social e diffuse sulle chat, facendo credere che fossimo stati a una festa di compleanno di un parente, ma in realtà la foto si riferiva ad anni precedenti», ricorda Nino Scorza insieme alla moglie. «Le mie figlie ricevettero persino minacce – prosegue –, i carabinieri per giorni passavano sotto casa».

