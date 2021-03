E' trascorso già un anno da quando anche a Messina iniziò a parlarsi di Coronavirus. Una sorta di spettro che sembrava lontanissimo, un incubo partito da Wuhan in Cina, e che poi improvvisamente si è fatto strada ed è arrivato anche in città con i primi due positivi. Nulla faceva presagire che dopo un anno avremmo parlato ancora di quel virus che a Messina si è portato via quasi 400 persone soltanto negli ospedali.

© Riproduzione riservata