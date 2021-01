Messina zona rossa: vietato l'asporto, screening nelle scuole dal 23 gennaio

L'ordinanza c'è. De Luca lo aveva detto e lo ha fatto. Praticamente una zona rossa un po' più rossa. Da lunedì 18 a giovedì 28. Restano aperti esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari, edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie, distributori di benzina, esercizi per la vendita di cibo per animali domestici. A parte questi chiusi gli esercizi commerciali al dettagli previsti dall'allegato 23 del Dpcm. Chiusi bar, ristoranti, pasticcerie: potranno effettuare solo consegne a domicilio. Vietato l'asporto. Chiusi tutti i mercati, i cimiteri cittadini e le ville comunali.

Barbieri e parrucchieri dovranno chiudere dal 20 gennaio: quindi lunedì e martedì possibilità di restare aperti. Eccezione anche per l'edilizia privata: stop solo da mercoledì. Restano invece aperti i servizi di pompe funebri. Per quanto riguarda ottiche, erboristerie, tolettatura di animali, fisioterapia, vendita di apparecchiature mediche potranno ricevere solo su prenotazioni. I servizi lavanderia e pulitura di articoli tessili ed industriali, i servizi di lavanderie industriali possono proseguire mediante servizio di ritiro e consegna a domicilio. Aperti i Caf dalle 8 alle 16.

Sugli spostamenti si segue l'ordinanza regionale: solo per lavoro e stretta necessità (con autocertificazione). E’ consentito svolgere attività sportiva individuale sempre nel rispetto del distanziamento sociale e solo all’aperto, nelle fasce oraria dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 20.

Le scuole rimarranno chiuse: asili nido, elementari, medie, superiori. Confermata la Dad, mentre lo screening a tappeto negli istituti scolastici partirà dal 23 gennaio. Solo dopo i risultati verrà deciso se confermare l'apertura l'1 febbraio.

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha quindi apportato alcune "modifiche" all'annunciata ordinanza sindacale per la zona rossa di Messina che, di fatto, inserisce misure ancora più restrittive rispetto a quelle previste a livello regionale e nazionale. Le modifiche sono state annunciate dal sindaco a seguito di un incontro con un gruppo di consiglieri comunali appartenenti a diversi gruppi: Dario Zante e Pierluigi Parisi di Forza Italia, Nello Pergolizzi di LiberaMe, Libero Gioveni di FdI, Alessandro De Leo di +Europa, Salvatore Serra, Nicoletta D'Angelo, Serena Giannetto e Francesco Cipolla del gruppo misto.

"Bisogna chiudere nuovamente tutto - ha dichiarato il sindaco De Luca attaccando il Governo Musumeci - alcuni consiglieri comunali oggi avevano chiesto una seduta straordinaria, ma non si è raggiunto il numero legale. Dopo circa un'ora di confronto con alcuni dei consiglieri presenti, mi sono arrivati dei suggerimenti che voluto cogliere". Il sindaco De Luca ha continuato a puntare il dito contro l'Asp e spiegato di dover arginare "la possibilità che i messinesi abbiano scuse per uscire, come quella di andare a prendere un caffe". "Su questa ordinanza - ha detto ancora il sindaco - mi gioco tanto. L'ordinanza avrà validità dal 18 gennaio al 28 gennaio"

In aggiornamento

© Riproduzione riservata