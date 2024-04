Messina, al via la campagna antincendi 2024: presentate le iniziative di sensibilizzazione e repressione

Partirà in anticipo, quest’anno, la campagna antincendi 2024, sin dal 15 maggio e questa mattina a Palazzo Zanca sono state presentate le iniziative di sensibilizzazione ma anche di repressione. L’ordinanza predisposta dall’Amministrazione prevede, per i proprietari, l’obbligo di mettere in sicurezza il proprio terreno, pulendolo e realizzando i taglia fuoco. Si lavorerà in sinergia, tra Comune, Associazioni di volontariato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Agenzia Foreste.

Pronto anche un potenziamento delle risorse umane e dei mezzi. Il 5 maggio 30 volontari completeranno il corso e verrà implementato il parco delle autobotti e dei fuoristrada. Quindi il capitolo delle sanzioni. Lo scorso anno sono stati oltre 100 i verbali elevati per mancanza di pulizia. Quest’anno il controllo sarà più stringente. Le sanzioni sono pesanti, sia sotto il profilo penale che amministrativo.