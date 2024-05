Basile attacca il Governo: «Ci vogliono scippare risorse». Germanà replica: «Incapacità di amministrare»

“Non staremo a guardare che vengano scippate risorse FSC 14- 20 e PON PLUS 21- 27 per mascherare le mancate promesse del governo sui fondi PNRR”. È quanto dichiara il sindaco di Messina Federico Basile. “Sui fondi FSC 14-20 e PNRR si sta materializzando ciò che da tempo temevamo ma, non credevamo - continua Basile - che si potesse arrivare a tanto. Mentre i Comuni spendono ogni energia possibile per cercare di attuare gli interventi del PNRR e rimanere nei tempi come sta facendo Messina, finalmente il governo, ed il ministro Fitto in particolare, gettano la maschera sui fondi FSC 14- 20, sul PNRR e sui fondi PON METRO PLUS 21-27.

"Premesso che – spiega il aindaco - la Città metropolitana di Messina ha attuato ogni intervento a titolarità (cioè di propria competenza) con i fondi FSC 14-20, oggi risulta chiaro perché, dopo diversi solleciti e richieste fatte al dipartimento Coesione e Sviluppo, non è mai stata accettata la riprogrammazione dei fondi FSC 14-20 delle risorse disponibili, nonostante si fosse formalizzata in tempo e seguendo l'indicazione dello stesso Ministro sulla gestione dei fondi non impegnati al 2022. Oggi risulta chiaro dove il Ministro intende prendere i fondi per coprire la riprogrammazione del PNRR che i Sindaci delle Città metropolitane, e non solo, non hanno mai accettato, ma subìto. Il DL Coesione lo dice chiaramente. Anche se i Comuni sono in regola con i tempi del PNRR, il governo vorrebbe utilizzare i fondi PON METRO PLUS 21- 27, già programmati e destinati a interventi pianificati dalle Città metropolitane, per coprire misure del PNRR che ha in parte, per motivi non certo riconducibili ai Comuni, definanziato, e ovviamente anche le economie degli FSC 14 - 20 avranno stessa sorte".