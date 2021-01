Messina, grave 25enne di Gualtieri Sicaminò: ha perso quattro dita della mano per un petardo

È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, eseguito al Policlinico di Messina, F. L., 25 anni, che ieri è stato è stato coinvolto nell'esplosione di un petardo nel centro storico di Gualtieri Sicaminò. Ad avere la peggio è stato proprio il ragazzo, che ha subìto gravi conseguenze alla mano destra, perdendo 4 dita a causa dell'esplosione. Al momento dell'incidente, accanto, c'era un altro ragazzo che, da quanto emerge, ha riportato solo lievi ferite causate da alcune schegge sul volto. L'episodio, in fase di ricostruzione, si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri, in una via adiacente piazza Duomo. Evidente l'apprensione vissuta dalla comunità gualtierese.

