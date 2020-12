Esplode bomba artigianale a Gualtieri Sicaminò, due ragazzi feriti seriamente

Bomba artigianale esplode coinvolgendo due giovani ragazzi di Gualtieri Sicaminò. L'incidente è avvenuto in una via adiacente il centro storico. Sul posto immediati i soccorsi e i carabinieri. Sembrerebbe che i due giovani abbiano riportato diverse ferite, causate dall'esplosione. Uno dei ragazzi coinvolti, un giovane di 26 anni, a causa dell'esplosione del petardo è stato immediatamente trasferito al Policlinico di Messina in quanto ha subito gravi danni a quattro delle dita di una mano.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata