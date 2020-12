Rientri a Messina, oggi il picco con 1360 arrivi

Oggi è il giorno in cui è atteso il maggior afflusso di vacanzieri in arrivo nella provincia di Messina attraverso i porti della città. Sono già oltre 44mila i siciliani che si sono iscritti al portale regionale nel quale occorre accreditarsi per poter essere tracciati durante le Festività natalizie. Di questi oltre 6000 solo diretti nella provincia messinese. Oggi è atteso il picco dei rientri con 1360 arrivi. Domani saranno poco più di 1000. Ad attenderli le squadre dell’Asp che potranno effettuare il tampone ai viaggiatori appena sbarcati. In totale fino a ieri sera erano stati 2000 i messinesi già rientrati.

