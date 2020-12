Rientri in Sicilia, ieri 200 test a Messina: nessun positivo. Il clou nei prossimi giorni

Controlli serrati ma pochi tamponi sullo Stretto nel primo giorno di concreta applicazione dell’ordinanza “vacanzieri”. Un buon allenamento per la squadra di medici, che è stata messa in campo dall’Azienda sanitaria provinciale per far fronte allo screening delle decine di siciliani che torneranno nell’isola nei prossimi dieci giorni. Poco più di duecento i tamponi eseguiti tra auto e passeggeri a piedi di Caronte&Tourist e Blujet. Nessuno dei 202 test è risultato positivo.

Dei 14.700 siciliani che hanno “prenotato” il ritorno nell’Isola, duemila sono i messinesi che transiteranno dai porti cittadini. Oggi sono previsti 156 arrivi, mentre in questo momento il picco è previsto per il 19 dicembre con 300 persone che hanno trasmesso al portale siciliacoronavirus.it la loro intenzione di tornare in Sicilia per le vacanze natalizie.

