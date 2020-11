Covid a Messina, 5 morti in 24 ore: De Luca chiede il lockdown per 15 giorni

Cinque morti nelle ultime 24 ore negli ospedali di Messina e provincia. Tre (una donna di Barcellona, di 91 anni, una sessantanovenne di Nizza di Sicilia e una ottantenne originaria di Gela) al Policlinico, un uomo di 65 anni al Papardo e una donna di 89 anni al Cutroni Zodda di Barcellona. La situazione in riva allo Stretto si aggrava di giorno in giorno e il sindaco Cateno De Luca chiede per Messina un lockdown generalizzato dalla durata di 15 giorni.

"Domani - afferma il primo cittadino -, alle 10, si svolgerà il Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza che il prefetto di Messina ha convocato a seguito di una mia espressa richiesta. Il tema sul quale chiederò al Comitato di pronunciarsi è quello delle misure effettive di contrasto al Covid 19 che ritengo debbano essere attuate nel nostro territorio. La decisione, responsabilmente condivisa con il prefetto, di interdire la zona di Capo Peloro nello scorso fine settimana nella fascia oraria dalle 12 alle 17 è stata vanificata dalla condotta di migliaia di messinesi che nelle stesse ore si sono riversati sui Colli San Rizzo o sul litorale di Santa Margherita nonostante il Dpcm inviti espressamente i cittadini a spostarsi solo per esigenze di lavoro o motivi di urgenza, di salute o di stretta necessità".

"Allo stesso modo - aggiunge De Luca - , i legittimi timori dei genitori nel mandare i propri figli a scuola non hanno alcun senso quando poi si assiste ad assembramenti di ragazzi, quasi tutti senza mascherine, nelle principali piazze cittadine. Nel frattempo l’indice del contagio cresce e questo deve indurci a porre un freno alle condotte irresponsabili che mettono a rischio la salute di tutti noi. La polizia municipale e le forze dell’ordine pur essendo impegnate nei servizi di contrasto alla violazione delle norme sul divieto di assembramenti e obbligo di mascherina, si trovano a fronteggiare un comportamento di massa che sembra avere scelto di violare le regole più semplici: rispettare le distanze interpersonali, indossare la mascherina sia all’aperto che al chiuso, evitare di uscire se non per ragioni importanti".

"Di fronte a questa generale baraonda - sottolinea De Luca - , la mia proposta è quella di introdurre un lockdown per almeno 15 giorni, per arginare il contagio. Intervenire adesso significa probabilmente impedire la diffusione incontrollata del virus. Ho sempre sostenuto da quando è iniziata questa pandemia che bisogna agire sulla base di una programmazione e non inseguendo l’emergenza sanitaria che, per numero di contagi e facilità di trasmissione, rischia di metterci tutti ko, sia fisicamente che economicamente. Di tutto questo e della mia proposta - conclude De Luca - domani ne discuterò in sede di Comitato".

© Riproduzione riservata