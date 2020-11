Coronavirus, a Milazzo 102 positivi, a Patti 65: lezioni sospese a Furnari

Sale a 17 il numero dei positivi al Coronavirus a Rometta. Secondo il sindaco Merlino, l'aumento lascia presagire che i contagiati siano più numerosi. A Milazzo, invece, si registrano 3 nuovi positivi e 15 guariti. Finora nella città del Capo coloro che sono entrati in contatto con il Covid 19 sono 102 persone, mentre 81 risultano i soggetti a casa in isolamento, in attesa dei successivi tamponi. A S. Lucia del Mela sale a 7 il numero dei positivi, con due nuovi casi di ieri, 80 in isolamento.

E a Furnari il sindaco Crimi ha disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici. Intanto il sindaco di Falcone Paratore ha prorogato la chiusura di tutti i plessi fino al 22 novembre.Anche il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera ha disposto la chiusura dei plessi di via Powell, ma fino al 20 novembre. A Patti confermate le positività al tampone molecolare per nuovi 10 soggetti. In totale, ora, 65 positivi. A Capo d'Orlando sale ancora la curva dei contagiati, da 24 a 31, mentre sono 37 le persone in quarantena. Anche a Raccuja raffica di test rapidi. Da 78 di essi effettuati nelle scuole e al Comune sono emersi tre contagi. Tra i contatti, altri 3. Scuole chiuse fino al 28.

Primo caso di Covid-19 a Forza d'Agrò, mentre a Pagliara i casi sono saliti a 9. Incremento anche a Limina, dove i positivi al virus sono 11. A Furci due persone sono guarite e i positivi scendono da 17 a 15. Nove invece le persone positive ad Alì Terme. A Itala e Scalea scuole chiuse rispettivamente per 8 e 10 giorni.

