I casi di Coronavirus a Giardini Naxos salgono a 19, un nuovo positivo a Letojanni

Aumentano i casi di coronavirus a Giardini Naxos, dove adesso sono 19 le persone positive. Il sindaco Giorgio Stracuzzi ha rinnovato l'appello alla cittadinanza: "Dai dati comunicati stamattina dall’Asp competente per territorio i contagiati da Covid-19 residenti a Giardini Naxos risultano essere 19. Raccomandiamo, ancora una volta, a tutti i cittadini di rispettare tutte le norme igienico-sanitarie previste per prevenire la diffusione del contagio". Diversi ulteriori tamponi sono in corso e non si esclude, dunque, che possano emergere altre positività nelle prossime ore.

Nel frattempo il presidente del Consorzio Rete Fognante, Mauro Passalacqua, ha chiuso in via precauzionale la sede di contrada Pietre Nere (Giardini) a ha attivato le procedure anti-Covid a seguito di un caso di Coronavirus che ha riguardato un funzionario della struttura comprensoriale che si occupa della depurazione delle acque per Taormina, Giardini e Castelmola (e c'è Letojanni che ha un altro impianto). I locali sono stati subito sottoposti ad interventi di sanificazione. I tamponi, intanto, effettuati su tutto il personale dipendente del Consorzio sono risultati negativi. La struttura verrà riaperta lunedì.

A Taormina, sotto il controllo dell'Asp Messina, è scattato l'isolamento fiduciario per le tre classi della scuola elementare di Trappitello dove nei giorni scorsi è risultata positiva al Covid una insegnante del plesso di Via Francavilla. Si tratta di circa 60 bambini, ai quali si aggiunge il personale docente che era stato a contatto con la collega. Come da protocollo, i bambini verranno sottoposti a test rapido, al momento stanno tutti bene e l'auspicio è che non vi siano, dunque, dei contagi.

Si registra un altro caso di Covid anche a Letojanni, dove adesso i contagi nella cittadina risultano essere cinque. Il soggetto risultato positivo è un familiare di una delle persone che in precedenza erano state contagiate dal virus.

© Riproduzione riservata