Coronavirus, 11 i contagiati a Giardini Naxos: tamponi drive-in per i cittadini

Undici casi positivi al Coronavirus a Giardini Naxos, in provincia di Messina. Lo ha annunciato il sindaco Giorgio Stracuzzi.

«Dai dati comunicati stamattina dall’Asp competente per territorio i contagiati da Covid-19, a Giardini Naxos risultano essere 11. Raccomando a tutta la cittadinanza - ha detto Stracuzzi - di rispettare tutte le norme igienico-sanitarie previste per prevenire la diffusione del contagio».

Intanto il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha programmato per questa settimana nel territorio di Giardini altri due appuntamenti per l’esecuzione dei tamponi in modalità drive-in, previsti nelle giornate di martedì e venerdì.

