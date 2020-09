Coronavirus, sale il numero dei contagi a Taormina: chiusi due alberghi

Sono stati 37, ieri, i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, di cui 8 sono immigrati ospiti nei centri di accoglienza.

È quanto emerge dal quotidiano bollettino del ministero della Salute e della protezione civile. Il totale di persone attualmente positive in Sicilia, dunque, sale a quota 1.334. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 4.716. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 86, di cui 13 in terapia intensiva. Sono 1.235, invece, le persone in isolamento domiciliare mentre i guariti-dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.098.

Dei nuovi positivi 5 sono nella provincia di Catania, 6 a Palermo, 3 a Messina, 6 a Siracusa, 7 a Ragusa, 5 ad Agrigento e 5 a Trapani. Nessun nuovo caso, invece, nelle province di Enna e di Caltanissetta.

Per quanto riguarda Messina sale il numero dei casi a Taormina. Ci sarebbero, infatti, altri 2 positivi. A Giardini Naxos al momento se ne registrano 8 ma anche qui si teme che dai tamponi possa emergere qualche altro caso. Al momento le persone positive sono per lo più dei giovani della zona e anche qualche familiare e convivente. Nelle scorse ore si sarebbe anche registrata sul territorio la chiusura di due alberghi della città nell’àmbito delle attività di prevenzione per l'emergenza anti-Covid da parte dell’Asp.

Le persone risultate positive a Taormina e Giardini sono tutte in isolamento domiciliare e seguite dall’Asp di Messina, che monitora anche familiari, conviventi e contatti stretti per contrastare i rischi concernenti una eventuale ulteriore diffusione del virus sul territorio. A Taormina, su iniziativa del Comune e dell’Asp, verrà allestita giovedì 15 una postazione drive-in nel parcheggio della stazione, di proprietà di Interbus, per l’esecuzione dei tamponi di controllo sulle persone risultate positive.

