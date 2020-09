Dipendente positivo al Coronavirus, chiude un altro albergo a Taormina

Un noto hotel di Taormina ha chiuso, in via provvisoria, a seguito di un caso Covid che ha riguardato un dipendente della struttura. La proprietà - riporta la Gazzetta del Sud in edicola - ha deciso, di concerto con le autorità sanitarie, di far scattare la chiusura dell'albergo in via autonoma e precauzionale.

Nei giorni scorsi a Taormina altre due strutture ricettive avevano deciso di fermarsi per alcuni giorni a seguito di alcuni casi di positività al Covid. Il caso di positività riscontrato riguarderebbe un dipendente originario di Giardini Naxos.

La struttura ricettiva in questione aveva fatto registrare in questa stagione estiva il 70% di occupazione delle camere, adesso arriva lo stop dettato dalla necessità di affrontare un caso connesso all'emergenza sanitaria.

