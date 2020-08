Spiagge, alberi e rifiuti: la guerra d'agosto di Messina Servizi per la sanificazione

In questi giorni, in città, si è discusso soprattutto degli interventi di “sanificazione” di alcuni tratti di spiaggia, disposti dall'Amministrazione e attuati dalle squadre di Messina Servizi. Si è molto ironizzato, il sindaco De Luca è finito nel mirino del sarcasmo nazionale e locale, c'è anche chi ha chiesto e ragione della spesa effettuata, ipotizzando possibili danni all'erario per un'operazione considerata inutile, se non dannosa per l'ambiente.

"Rispondiamo volentieri ai quesiti che ci sono stati posti - afferma il primo cittadino - ribadendo che il prodotto utilizzato da Messina Servizi per la campagna di disinfettazione e sanificazione delle spiagge è stato previamente vagliato e scelto perché ha caratteristiche di igienizzante, con dimostrata efficacia disinfettante e che non sono evidenziate controindicazioni al suo impiego, né risulta che siano state lamentate reazioni al prodotto da parte dei bagnanti.

