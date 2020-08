Assembramenti e niente mascherine, blitz della polizia in discoteca a Taormina e Milazzo

Due discoteche di Taormina e Milazzo, nel corso di controlli da parte di polizia, carabinieri e Guardia di finanza, sono state sanzionate per non aver rispettato le norme anti Covid 19.

Nel primo caso sono state evidenziate irregolarità all’interno del locale nel quale era presente un numero di persone superiore a quanto consentito. Si è inoltre rilevata la pressoché totale assenza di distanziamento sociale nonché l’inefficienza di un sistema di conteggio degli avventori. Sono state contestate la mancata esposizione della licenza di somministrazione alimenti e bevande e l'assenza del titolare o di un suo rappresentante al momento del controllo.

Situazione simile a Milazzo: in una discoteca le forze dell'ordine hanno verificato il mancato rispetto delle distanze di sicurezza, l'assenza di dispositivi di protezione e contingentamento ai banconi di mescita. A Messina, durante le verifiche effettuate nelle attività commerciali non sono emerse violazioni e non sono state elevate sanzioni.

