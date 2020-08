Messina, ragazzo vola fuori da una giostra a Santa Margherita e batte la testa: è grave

Gravissimo incidente mezz'ora dopo la mezzanotte di ieri in un parco giostre a Santa Margherita, nella zona sud di Messina.

Un ragazzo di circa vent'anni che si trovava nella parte alta della grande giostra meccanica denominata comunemente "La ballerina", per cause in corso di accertamento dopo aver perso l'equilibrio è letteralmente volato fuori dalla piattaforma dove si collocano in genere i clienti, sbattendo il capo prima contro un palo di servizio e dopo su una vicina scalinata in acciaio.

Sul posto dopo qualche minuto è arrivata un'ambulanza del 118, allertata da alcune persone che hanno assistito al fatto e i medici hanno prestato le prime cure al giovane. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico.

© Riproduzione riservata