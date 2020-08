Incidenti sulle giostre a Messina, sequestrato un parco giochi a Santa Margherita

La Polizia di Messina ha sequestrato il parco giochi a Santa Margherita. Convalidato il sequestro di quattro giostre all’interno dell’area, considerate inidonee a garantire l’incolumità pubblica contrariamente a quanto attestato.

Le misure scaturiscono dagli accertamenti effettuati a seguito di due distinti incidenti, del 28 e del 31 luglio scorsi, ai danni di utenti del parco che hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 5 e 30 giorni.

Nei giorni scorsi, in particolare, un ragazzo di 19 anni che si trovava nella parte alta della grande giostra meccanica denominata comunemente "La ballerina", per cause in corso di accertamento dopo aver perso l'equilibrio è letteralmente volato fuori dalla piattaforma dove si collocano in genere i clienti, sbattendo il capo prima contro un palo di servizio e dopo su una vicina scalinata in acciaio. Al giovane è stata riscontrata una frattura cranica, varie contusioni ed è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia.

© Riproduzione riservata