Coronavirus a Messina, un positivo all'ospedale Piemonte e un altro caso nel focolaio di Ganzirri

Al focolaio dell’Ortopedico di Ganzirri si è aggiunto oggi anche un caso all’ospedale Piemonte, si tratta di un tecnico di Radiologia risultato positivo al Covid 19. Scattati subito l’allontanamento dalla struttura ospedaliera e la parallela sanificazione di Radiologia e del Pronto soccorso.

E continua ad avere un certo peso anche il focolaio all’Istituto Ortopedico di Ganzirri: un’altra positiva di Messina è stata individuata dopo essere venuta a contatto con una persona tra quelle contagiate a Oliveri.

I casi di coronavirus, in città e in provincia, sono dunque saliti a 25. In 24 riconducibili al focolaio Ganzirri-Oliveri, e l’ultimo al “Piemonte”. La situazione sanitaria a Messina è di 7 ricoverati al Policlinico, di cui uno in Terapia intensiva, e tutti gli altri in quarantena domiciliare.

© Riproduzione riservata