Coronavirus a Messina, sospiro di sollievo per il tecnico di Radiologia del Piemonte: falso positivo

È risultata negativa all'ultimo tampone l'assistente di radiologia dell'ospedale Piemonte di Messina per la quale era stato dato l'allarme per quello che era apparso come un nuovo focolaio. Solo tanta paura invece ma fortunatamente il tampone, ripetuto più volte, stasera ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai dirigenti e a tutti coloro che erano stati nel reparto di radiologia.

Un falso positivo che aveva fatto scattare l'allarme e la successiva sanificazione della radiologia e del pronto soccorso. Situazione invariata allo Iomi di Ganzirri dove oggi si sono registrati altri due positivi al Covid. Si tratta di due operatori che si sommano ai 24 casi tutti riconducibili all'istituto ortopedico.

I responsi oggi, dopo l'esito dei tamponi effettuati ieri sui degenti e sul personale come misura di controllo dopo l'origine del focolaio partito il 17 luglio scorso. Da allora molte persone si sono dimesse causando ciò che si temeva, l'origine di nuovi focolai sul territorio il più importante è quello di Oliveri dove un degente ha contagiato l'intera famiglia.

© Riproduzione riservata