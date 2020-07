Coronavirus a Messina, altri due contagi: c’è anche un medico di Patti

Ancora due persone sono risultate positive al Covid 19. Si tratta di un altro familiare del degente che si era dimesso dall'Ortopedico di Ganzirri il 23 luglio scorso e di un medico che lavora a Patti. Salgono così a 22 in tutto i casi di positività riconducibili al focolaio Ganzirri. A Oliveri i casi accertati sono sei. Tutti nello stesso nucleo familiare. E sempre oggi si è aggiunto, all'elenco dei positivi che si allunga, anche il nome di un medico che lavora a Patti.

Anche questo caso è riconducibile, secondo l'Asp, al focolaio Ortopedico di Ganzirri. Il professionista a quanto pare sembra sia entrato in contatto con qualche degente risultato poi positivo. Tutte persone queste che sono poste in isolamento domiciliare per assenza di sintomi ma che non sono esenti dalle disposizioni di precauzione impartite dai sanitari per evitare contagi. I controlli dell'Asp con tamponi su pazienti e personale dell'ortopedico continueranno domani e ancora nei giorni a seguire.

