Focolaio di Coronavirus a Messina, isolato l'Istituto Ortopedico di Ganzirri: un infermiere tra i positivi

L'Istituto Ortopedico di Ganzirri, a Messina, è stato isolato dall'Asp come strategia di contenimento per evitare la diffusione del Covid. La temibile infezione ha già colpito 8 persone in una settimana.

Stamattina una delle 4 donne positive è stata trasferita al Policlinico. Oggi tutti i pazienti sono stati sottoposti di nuovo a tampone naso faringeo. La decisione scaturita ieri nella riunione fiume che i vertici dello Iomi hanno avuto con l'Asp.

Allo studio la strategia migliore per fronteggiare l'attuale situazione e soprattutto per contenere il contagio che ha interessato nella seconda fase, dopo i primi tre degenti di una settimana fa, altre 4 donne ricoverate sempre nello stesso reparto di reumatologia e un infermiere che è stato immediatamente posto in quarantena nella sua abitazione.

