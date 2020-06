Il market della droga al rione Giostra di Messina, chiusa l'inchiesta: 12 gli indagati

Sono dodici in tutto le persone coinvolte dell'atto di chiusura delle indagini preliminari dell'operazione antidroga “Festa in maschera”. Si tratta dell'inchiesta con cui nel febbraio scorso la Distrettuale antimafia e la Guardia di Finanza smantellarono un vero e proprio market della droga a Villa Lina-Giostra, che vedeva come principale organizzatore il 28enne Gaetano Mauro, figlio di Carmelo Mauro “tirinnanna”, ucciso in un agguato mafioso nel 2001.

Si tratta di Gaetano Mauro, Giacomo Lo Presti, Domenico Sottile, Alessio Papale, Giacomo Russo, Carlo Ardizzone, Giusi Stracuzzi (la compagna di Mauro), Domenico Batessa, Luca Di Silvestro, Domenico Papale, Orazio Margurio e Antonio Gullì.

