Fiumi di droga nel rione Giostra di Messina, otto pesanti condanne

Otto pesanti condanne dai 6 ai 15 anni di carcere, e un'assoluzione, a conclusione dell'udienza preliminare davanti al gup Fabio Pagana per l’operazione antidroga "Festa in maschera", scattata lo scorso febbraio a Messina.

Con l’operazione la Direzione distrettuale antimafia di Messina e la Guardia di Finanza hanno puntato i riflettori su un gruppo che spacciava droga e che aveva base operativa nel quartiere di Giostra.

Condanne in abbreviato, quindi con lo "sconto" di un terzo della pena, per Gaetano Mauro, Giacomo Lo Presti, Domenico Sottile, Alessio Papale, Giacomo Russo, Carlo Ardizzone, Domenico Batessa e Domenico Papale. Assolto invece con la formula "per non aver commesso il fatto" Luca Di Silvestro.

Alla scorsa udienza le richieste per l'accusa erano state formulate dai pubblici ministeri Roberto Conte e Antonella Fradà, sollecitando pene dai 22 anni fino a 3 anni. Poi erano intervenuti i difensori, gli avvocati Salvatore Silvestro, Carolina Stroscio, Daniela Garufi, Katia Veneziani, Giuseppe Donato, Alessandro Trovato e Giuseppe Bonavita. Oggi la sentenza.

