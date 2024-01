Messina, oggi la seconda edizione della serata della cultura "Vieni a palazzo!"

Si svolge oggi, dalle ore 18 alle 22, ingresso libero, la seconda edizione dell'evento "VIENI A PALAZZO!", serata dedicata alla scoperta degli ambienti del palazzo della Cultura "Antonello da Messina". La manifestazione è organizzata dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con la delegazione FAI di Messina con il contributo degli studenti del liceo Basile nel ruolo di "Ciceroni", il Conservatorio Corelli, il personale della Biblioteca comunale e con il supporto logistico dell'associazione Amici del Museo, del Circolo Filatelico Peloritano, dei ragazzi del Servizio Civile nazionale e delle Comunità Scout MASCI di Messina.

"L'apertura al pubblico del Palacultura – dice l'assessore Caruso - consente di presentare la rilevante offerta culturale dei propri ambienti, che rappresenterà anche un punto di riferimento per la visita dei turisti in transito, ed è preludio ad una prossima edizione con l'apertura di altri palazzi storici come la Camera di Commercio, il Palazzo Mariani e la collezione archeologica presso la sede della Soprintendenza nella sede di viale Boccetta".