L'aliscafo non passa da Ginostra, singolare protesta di un cittadino che dimostra le condizioni del mare

Singolare protesta di un cittadino che non è potuto partire per dimostrare le condizioni del mare a Ginostra, alle 17:30, ora dell'aliscafo.

"Pur andando a Stromboli - afferma Marco Merlino - l'aliscafo omette Ginostra con questo mare. Inaccettabile è poco. Mi farò sentire nelle sedi opportune. Così come si può vivere? Istituzioni fatevi sentire." Oggi, infatti, pur passando davanti alla frazione di Stromboli nessun Aliscafo ha collegato Ginostra omettendo lo scalo già da Milazzo.