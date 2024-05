Messina, litigano per un parcheggio. Un uomo danneggia a martellate l'auto di una donna

Nel corso dell’intensificata attività di controllo del territorio, negli ultimi tre giorni, i poliziotti delle Volanti, impegnati quotidianamente a garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini, hanno identificato 520 persone, controllato 192 veicoli e contestato 13 sanzioni ai sensi del Codice della Strada. Nel corso delle attività svolte, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Messina ha altresì provveduto a deferire alla competente Autorità Giudiziaria tre soggetti, a seguito di tre distinti interventi. Litigio per un parcheggio: un uomo danneggia l'auto ddi una donna con un martello Nel primo caso, si è trattato di un banale diverbio su strada che, tuttavia, è velocemente degenerato, richiedendo l’intervento dei poliziotti delle Volanti. I fatti sono accaduti due giorni fa, in tarda serata, nella zona sud di Messina, protagonisti della vicenda un uomo e una donna. Da una prima ricostruzione dei fatti, a seguito di un alterco tra i due scaturito da futili motivi probabilmente correlati alle modalità di parcheggio di un’autovettura, l’uomo - servendosi di un martelletto frangi-vetro - avrebbe danneggiato il veicolo della donna mandandone in frantumi i vetri e provocando svariate ammaccature sulla carrozzeria, minacciando infine la donna. I poliziotti hanno immediatamente proceduto ad identificare i soggetti interessati, a sequestrare il martelletto frangi-vetro ed a denunciare l’uomo all’Autorità Giudiziaria per le minacce ed il danneggiamento aggravato.

Controlli antidroga Il secondo ed il terzo intervento si sono, invece, verificati giovedì sera. In particolare, una volante è intervenuta in piazza Lo Sardo per interrompere la lite tra due uomini, uno dei quali munito di cacciavite e, al successivo controllo, trovato altresì in possesso di modica quantità di marijuana. A seguito dell’immediata perquisizione presso la sua abitazione, è stata altresì rinvenuta altra sostanza stupefacente, immediatamente posta in sequestro, con la consequenziale denuncia dell’uomo per il porto abusivo di strumenti atti ad offendere e la detenzione di stupefacenti verosimilmente ai fini di spaccio. Un uomo beccato con 6,5 kg di fuochi pirotecnici Infine, sempre ieri sera, a seguito di controllo da parte dei poliziotti delle Volanti, un uomo è stato trovato nel possesso ingiustificato di 6,5 kg di fuochi pirotecnici, debitamente sequestrati e trasportati per ragioni di sicurezza presso un deposito idoneo alla loro custodia. L’uomo, invece, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’illecita detenzione di materie esplodenti.