Messina, disservizio elettrico all'acquedotto: distribuzione dell'acqua solo di mattina

Tecnici al lavoro, in queste ore, per consentire l'alimentazione del sistema di pompaggio dell'Acquedotto di Fiumefreddo e dunque l'approvvigionamento dei serbatoi cittadini e della rete di distribuzione idrica in città e nei villaggi di Messina. Il gestore di energia ha allestito un bypass provvisorio di cui poter fruire fino alla realizzazione dell'intervento risolutorio e di quest'ultimo Enel darà comunicazione ad Amam, al fine di poter operare congiuntamente. Sino ad allora, precauzionalmente, Amam ha programmato la distribuzione idrica per tutti i giorni ma soltanto in mattinata.

