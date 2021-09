Un guasto alla linea elettrica dell'impianto che alimenta l'acquedotto di Fiumefreddo ieri sera ha mandato in tilt il sistema di pompaggio che porta l'acqua nelle case dei messinesi. Tecnici Amam ed Enel a lavoro per riparare il danno. Fino a quando non si concluderanno gli interventi, erogazione idrica solo la mattina

