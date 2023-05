Masterchef anche sullo Stretto: Cannavacciuolo dà il via alla traversata dei... giudici

Ci sarà anche lo Stretto di Messina nella puntata di Masterchef girata a Messina e in onda su Sky tra dicembre e gennaio. Dopo le riprese a Piazza Duomo di ieri, la troupe si è infatti trasferita su alcune barche in mezzo allo Stretto. Perché la giuria che ha valutato le portate dei concorrenti era composta da nuotatori messinesi e calabresi. Presente lo chef Antonino Cannavacciuolo che ha dato il via a una traversata dello Stretto. Nonostante il contenuto della trasmissione sia "top secret" qualcosa sta comunque filtrando. Le immagini che saranno trasmesse a dicembre su Sky (riprese anche da Cristo Re) proietteranno un volto suggestivo della città. Con la Cattedrale in primo piano, lo Stretto, la Madonnina e la Falce, il porto impreziosito dalle navi da crociera. Peccato per la fontana del Montorsoli ingabbiata per la sua ristrutturazione.

