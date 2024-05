La pizza messinese nel backstage del Concertone del 1 maggio: Enzo Piedimonte delizia tutti

Ha riscosso i complimenti di personaggi di chiara celebrità del mondo della musica italiana e richiestissimi anche all’Estero e non si è risparmiato nel ricoprire la sua posizione di Responsabile nel Comparto Pizzeria addirittura al Circo Massimo. In un palcoscenico di enorme preminenza, lo chef Enzo Piedimonte ha appagato le esigenze culinarie di un bacino importante di cantanti, gruppi musicali, cantautori e presentatori al Concertone del 1° Maggio a Roma, garantendo la splendida riuscita del suo ruolo, insieme alla squadra di colleghi che ha voluto accanto a sé. Ottenere il comando dell’Area del Gusto in un evento così storico e di livello internazionale per il maestro Piedimonte è stato un bel successo di merito e di risonanza per la sua carriera, già incoronata da vari riconoscimenti. Per quanto riguarda poi l’aspetto sociale della Kermesse che è innanzitutto la Festa dei Lavoratori nella capitale d'Italia, c’è un valore aggiunto per lo specialista della pizza fritta e della pizza a portafoglio ovvero tendere la mano a chi ogni giorno svolge un mestiere con impegno e passione e spesso rischia la vita.

“La sicurezza sul lavoro deve essere una garanzia per tutti come lo è avere una professionalità conseguita con preparazione – dice Piedimonte - e appropriarsi dei nostri percorsi e risultati per assicurarci un futuro e, magari insegnarlo, anche da altri”. Chef Piedimonte, di origine napoletana e trasferitosi a Messina da tanti anni, è stato convocato in questa sede di notevole rilevanza, per conto di "Dispensa Italiana", che è il ramo aziendale di "Consorzio Gruppo Eventi", indirizzato al food e ha avuto l’onore di relazionarsi anche con popolari personaggi della cultura e dell’attualità per questo grande spettacolo di musica, voluto fortemente dai confederati Cgil, Cisl e Uil con il tema "Costruiamo insieme una Europa di pace, lavoro e giustizia sociale". Dalla sua piccola località marinara di Rodia dove è rimasto anche per amore, lo chef incasella premi da Gambero Rosso a 50 Top Pizza - Pizzerie Eccellenti e crea dinamiche di sinergie con gli altri professionisti del suo campo, in questo caso con otto colleghi che hanno dimostrato di essere altrettanto efficaci al pari di lui, come il suo corresponsabile Carmelo Pistritto e che ha selezionato anche a “Casa Sanremo” – Area Ospitalità del Festival Canoro più prestigioso al mondo. La sua Pizza Fritta può godere del primato di essere stata certificata in Sicilia, secondo un fedele Disciplinare, da parte dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.