Barcellona, violento pestaggio in pieno centro dopo un sorpasso

Violenta aggressione in pieno centro urbano avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso intorno alle 18, lungo la centralissima via Don Bosco di Barcellona, da parte di un indisciplinato automobilista ai danni di un giovane del luogo di appena 20 anni, che si trovava alla guida dell'auto di suo padre.

La vittima è stata aggredita dopo che un uomo di 55 anni, alla guida della sua vettura, gli ha sbarrato la strada per poi colpirlo mentre il giovane si trovava ancora all’interno dell’abitacolo assieme alla sua ragazza.

Lo ha ripetutamente picchiato con una scarica di pugni in viso e sulla testa, subito dopo lo ha letteralmente estratto dalla vettura per continuare, nel bel mezzo del traffico cittadino, a colpirlo ripetutamente in maniera selvaggia.

In soccorso del giovane, oltre alla sua ragazza terrorizzata, una studentessa di origine straniera, è intervenuto soltanto un corriere di Poste Italiane che, disceso dall’auto, coraggiosamente ha tentato in tutti i modi di sottrarre il ragazzo dal pestaggio. Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi, non è riuscito nel suo intento, perché altri automobilisti e avventori di negozi sono rimasti a guardare e riprendere la senza senza intervenire.